В автокатастрофе погиб известный российский актер (фото)

В воскресенье в автокатастрофе погиб известный актер Алексей Локтев, сообщает Лента.ру. Авария произошла в Амурской области, где Локтев принимал участие в кинофестивале "Амурская осень".

После концерта в селе Раздольное председатель жюри кинофестиваля Сергей Новожилов решил вернуться в Благовещенск отдельно от основной группы артистов. В автомобиле марки "Тойота" находились Новожилов, его водитель, Локтев и два других пассажира.

Около 15.40 по местному времени на трассе между селами Тамбовка и Раздольное "Тойота" врезалась в микроавтобус. По данным ГИБДД, ответственность за происшедшее несет водитель "Тойоты": он должен был по правилам уступить дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге.

В результате аварии Локтев скончался по дороге в больницу от многочисленных травм. О состоянии водителя ничего не известно, пассажиры получили травмы. Пострадавшие доставлены в Амурскую областную клиническую больницу, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Заслуженный артист РСФСР Алексей Локтев родился 30 декабря 1939 года. Он известен своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Печки-лавочки", играл в театре имени А. С. Пушкина, Малом театре, Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.