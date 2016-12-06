На ВДНГ установят первую в Украине digital-елку

Национальный Экспоцентр Украины начинает обратный отсчет до Нового года!

Как уже анонсировалось ранее, этой зимой ВДНГ превратится в настоящий зимний парк развлечений, который будет работать и по будням, и по выходным.

Вход на его территорию - свободный в течение всей зимы.

Одним из главных украшений «Зимы на ВДНГ» станет необычная шестиярусная елка, состоящая из более чем трехста светодиодных модулей. Высокие технологии светодиодного оборудования и профессионально спроектированное решение существенно снижают потребление электроэнергии. При максимальном использовании грандиозная 8-ми метровая конструкция потребляет не более 40кВТ, при умеренном – около 20кВт. В установке елки ВДНГ помогает компания ЕКТАrent – которой, в соавторстве с художником-декоратором ВДНГ Марией Кобылецкой, и принадлежит идея. Прототипом стал логотип проекта «Зима на ВДНГ» - не менее оригинальный, чем сама задумка. Установят электронную красавицу в центре Ледовой арены, которая также начнет свою работу 10 декабря. Елка уникальная в своем классе и является первой digital-елкой, которую презентуют в Украине.

Максим Бахматов (генеральный директор ВДНГ):

Мы не знаем, каким будет 2017, но мы можем с уверенностью сказать, что будем встречать Новый год так, как никогда прежде. Компанию традиционной новогодней елке в этом году составит цифровая красавица. Наравне с яркими елками Вегаса, Мадрида и Лондона мы рады анонсировать участие в «Зиме на ВДНГ» елки, при взгляде на которую вы осознаете – будущее уже рядом.

Вес конструкции - более двух тонн. Что именно будут транслировать экраны из которых состоит елка, команда ВДНГ пока держит в секрете. Известно, что использовать их можно как в режиме праздничной иллюминации, так и в качестве информационного табло.

Владимир Дверник (ЕКТАrent)

Активная, «живая», шестиярусная елка сможет отображать как абстрактное видео или видеоэффекты, так и видео в реальном времени, работать в режиме бегущей строки. Позволит выводить цельное изображение на всю елку или отдельной картинкой на каждый ярус.

«Зима ВДНГ» - авторский проект обновленного ВДНГ. На протяжении зимы посетителей Экспоцентра ожидает множество шоу-программ, развлечений и ежедневная бесплатная анимация для детей.

Ознакомиться с детальной программой и следить за новостями можно на сайте vdng.ua