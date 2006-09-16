На открытии «Пинчук-Арт-Центра» в центре Киева произошел пожар

Сегодня в торгово-развлекательном центре «Арена-СИТИ», расположенном в центре Киева на Бессарабской площади, произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, возгорание произошло во время презентации музея современного искусства «Пинчук-Арт-Центр». Во время праздничного фейерверка в 21.20 на сцене загорелись пенопластовые декорации. Там на тот момент находилось свыше 300 человек.

Возгорание удалось ликвидировать силами обслуживающего персонала в течении 15-20 минут до прибытия пожарных машин.

Представители пожарной охраны рекомендовали не продолжать торжество. Поэтому часть запланированных мероприятий пришлось отложить. Ведущий поблагодарил собравшихся за то, что не испугались и заверил, что это мероприятие навсегда останется в их памяти.

В 22.00 на сцену вышел Виктор ПИНЧУК и сообщил, по его словам «две новости: хорошую и плохую». «Плохая состоит в том, что из-за отсутствия звука не состоится запланированная дискотека, а хорошая в том, то все «участники пожара» получат по 50-100 грамм», - отметил В.ПИНЧУК.

Торгово-развлекательный центр «Арена-СИТИ» - четвертый крупный столичный торгово-офисный комплекс «Бессарабский квартал». Его площадь 16 тыс. кв. м представляет собой 6-этажное здание с подземным двухэтажным паркингом на 500 машиномест.