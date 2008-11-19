Во время пожара в развлекательном центре в Швейцарии погибла украинка?
17:04, 19 ноября 2008Разное
1144 0
МИД проверяет информацию
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о гибели украинки во время пожара в городе Аугст (Швейцария).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, по данным Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации, в ночь с 16 на 17 ноября с.г. в развлекательном центре «Moulin Rouge» города Аугст в результате пожара погибли два человека и один пропал без вести.
Согласно предварительной информации правоохранительных органов Швейцарии, среди работников упомянутого заведения значится гражданка Украины. В данное время проводится идентификация погибших, по результатам которой будет подтвержден или опровергнут факт гибели украинской гражданки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter