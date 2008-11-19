Во время пожара в развлекательном центре в Швейцарии погибла украинка?

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о гибели украинки во время пожара в городе Аугст (Швейцария).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, по данным Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации, в ночь с 16 на 17 ноября с.г. в развлекательном центре «Moulin Rouge» города Аугст в результате пожара погибли два человека и один пропал без вести.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов Швейцарии, среди работников упомянутого заведения значится гражданка Украины. В данное время проводится идентификация погибших, по результатам которой будет подтвержден или опровергнут факт гибели украинской гражданки.