Укргазбанк и portmone.com ввели новый сервис мгновенных переводов наличных с карты через систему Welsend
13:21, 18 ноября 2016Разное
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Для повышения удобства обслуживания клиентов Укргазбанк и сервис онлайн-платежей portmone.com совместно внедрили новую услугу - мгновенный перевод наличных с карты любого украинского банка с последующим получением средств в отделениях партнерской сети системы денежных переводов Welsend на всей территории Украины.
Теперь денежный перевод в гривнах можно получить просто, надежно и быстро в более чем 800 пунктах обслуживания клиентов партнерской сети Welsend в 170 городах Украины. Для того чтобы получить такой перевод, нужно всего лишь предоставить оператору документ, удостоверяющий личность, и сообщить контрольный номер перевода, который генерируется при отправке средств.
Комиссия за перевод составит 1% + 5 грн и будет списываться с карты отправителя вместе с суммой самого перевода. Денежный перевод можно осуществить на сумму от 5 грн до 15 тыс. грн.
Форма для осуществления мгновенного перевода наличных с карты на Welsend доступна на сайте Укргазбанка и на сайте платежного сервиса portmone.com.
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