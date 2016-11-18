Укргазбанк и portmone.com ввели новый сервис мгновенных переводов наличных с карты через систему Welsend

Теперь денежный перевод в гривнах можно получить просто, надежно и быстро в более чем 800 пунктах обслуживания клиентов партнерской сети Welsend в 170 городах Украины. Для того чтобы получить такой перевод, нужно всего лишь предоставить оператору документ, удостоверяющий личность, и сообщить контрольный номер перевода, который генерируется при отправке средств.

Комиссия за перевод составит 1% + 5 грн и будет списываться с карты отправителя вместе с суммой самого перевода. Денежный перевод можно осуществить на сумму от 5 грн до 15 тыс. грн.

Форма для осуществления мгновенного перевода наличных с карты на Welsend доступна на сайте Укргазбанка и на сайте платежного сервиса portmone.com.