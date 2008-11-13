На Закарпатье поезд отрезал мужчине ноги

В Закарпатской области поезд отрезал обе ноги местному жителю.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Закарпатской области Игорь СТЕФАНЕЦ.

По его словам, ночью 12 ноября в Береговский райотдел милиции поступило сообщение из приемного отделения местной районной больницы о трагедии на железной дороге.

«Медики сообщили о том, что к ним с железнодорожной станции Батево бригадой скорой помощи доставлен 72-летний житель села Большая Добронь Ужгородского района с диагнозом «травматическая ампутация обеих голеней», - сообщил И.СТЕФАНЕЦ.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что потерпевший около четырех часов ночи попал под поезд на железнодорожном пути вблизи станции Батево.

«Сейчас обстоятельства трагедии выясняются, но хочу отметить, что в последнее время в области участились случаи наезда железнодорожного транспорта на людей. В основном – из-за неосторожности. Недавно такое случилось на железной дороге в Доманинцах неподалеку от Ужгорода», - отметил представитель закарпатской милиции.