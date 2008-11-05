Любителей чая заставят экономить воду

Британская правительственная организация Environwise обратилась к владельцам предприятий с просьбой сократить расход воды на приготовление чая для сотрудников, пишет 4 ноября The Daily Telegraph.

Так, руководителям порекомендовали обязать сотрудников заваривать чай не в отдельных чашках, а в общих чайниках. Британцам советуют кипятить только ту воду, которая понадобится лично им для чая, чтобы не тратить впустую электроэнергию и воду.

По оценке организации, жители Великобритании ежегодно кипятят более 30 миллиардов чашек воды без необходимости.

Со своей стороны, представители Альянса налогоплательщиков уже назвали инициативу бесполезной и упрекнули правительство за то, что средства расходуются на выработку очевидных советов.

Лента.ру