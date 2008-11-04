Вероятность победы Обамы - 93,5%

Участники рынка фьючерсов на политические события предсказывают победу на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Барака Обамы с вероятностью более 90%.

Так, на электронных торгах политическими фьючерсами, которые проводятся дублинской компанией Intrade, вероятность успеха Б.Обамы оценивается в 93,5%. Шансы демократического кандидата определяются по цене последней сделки по фьючерсному контракту на событие "Барак Обама победит на президентских выборах в США". Эта цена два часа назад составляла 9,35 долл.

Потенциальная доходность позиции по фьючерсам на политическое событие определяется спредом между ценой покупки контракта, выраженной в шансах, и 100 процентами, то есть вероятностью свершившегося события, заложенного в контракт. Это означает, что владелец фьючерса на победу Б.Обамы на президентских выборах в США стоимостью 93,5 пункта (9,35 долл.) получит прибыль в эквиваленте 6,5 пункта.

Принято считать, что рынок политических фьючерсов обладает сравнительно большой предсказательной силой. В частности, при ставках на исход выборов трейдеры оценивают шансы кандидатов более трезво, чем субъективно настроенные избиратели.

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