Автомобили "Славута" оставили без моторов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ") остановил предприятие "АвтоЗАЗмотор" - мелитопольский завод, входящий в структуру ЗАЗа в качестве хозрасчетного предприятия, осуществлявшего выпуск моторов к автомобилям "Славута", "Таврия-пикап", "Sens".

Пресс-служба ЗАО "ЗАЗ" ситуацию с ХРП "АвтоЗАЗмотор" не комментирует.

По неофициальным данным, приказ об остановке производства действует с 3 ноября по 31 декабря 2008 г.

Работники предприятия (около 2 200 чел.), отправлены в отпуск и в течение двух месяцев простоя будут получать 2 тарифной ставки.

Как сообщал УНИАН, на днях ЗАО "ЗАЗ" распространило информацию о возобновлении выпуска автомобилей "Славута", которые комплектовались мелитопольскими двигателями.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

31,67% акций ЗАО «ЗАЗ» принадлежат корпорации «УкрАВТО» (г. Киев), управляющей заводом, 22,2% – «Ланкрофт Проджектс Лимитед» (Великобритания), 21,96% – «Редстоун Менеджмент Лимитед» (Великобритания).

В 2007 году «ЗАЗ» увеличил производство автомобилей на 46,2%, или на 89,197 тыс. штук, по сравнению с 2006 годом, до 282,310 тыс. штук.