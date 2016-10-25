Круглый стол "Распродажа активов банков-банкротов по-новому. Первые впечатления"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Чего ожидает ФГВ от введения новой системы продажи имущества обанкротившихся банков?

Позволит ли новая система избежать коррупции и злоупотреблений?

Что именно будет продаваться? Какие интересные лоты?

Как распродают залогове имущество в частном банковском бизнесе?

Первые результаты работы ФГВ с ProZorro.Продажи.

Участники круглого стола:

Юлия Берещенко, глава Департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

Алексей Соболев, руководитель «Прозорро. Продажи»;

Руслан Черный, шеф-редактор шеф-редактор информационного агентства «ФинКлуб».

Модератор круглого стола: Андрей Яницкий, редактор отдела «Экономика» LB.ua

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Упоминание в новостях об этом мероприятии и об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)