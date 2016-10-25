Круглый стол "Распродажа активов банков-банкротов по-новому. Первые впечатления"
25 октября (вторник) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Распродажа активов банков-банкротов по-новому. Первые впечатления".
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Чего ожидает ФГВ от введения новой системы продажи имущества обанкротившихся банков?
Позволит ли новая система избежать коррупции и злоупотреблений?
Что именно будет продаваться? Какие интересные лоты?
Как распродают залогове имущество в частном банковском бизнесе?
Первые результаты работы ФГВ с ProZorro.Продажи.
Участники круглого стола:
Юлия Берещенко, глава Департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
Алексей Соболев, руководитель «Прозорро. Продажи»;
Руслан Черный, шеф-редактор шеф-редактор информационного агентства «ФинКлуб».
Модератор круглого стола: Андрей Яницкий, редактор отдела «Экономика» LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об этом мероприятии и об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)