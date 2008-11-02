Умер внук Сталина

В Москве скончался Иосиф Аллилуев, сын Светланы Аллилуевой и Григория Морозова, сообщает Первый канал.

Он родился в 1945 году. В 1948 брак родителей был расторгнут по распоряжению Сталина без решения суда. Григорию Морозову выдали новый паспорт, без отметок о браке и разводе. Иосифа усыновил второй муж Светланы, Юрий Жданов.

Не просто складывались его отношения с матерью. В 1967 году она покинула Советский Союз, вернулась на Родину в начале 80-х, но вскоре опять уехала в Америку, где живет до сих пор, и перестала поддерживать отношения с детьми.

Иосиф Аллилуев - заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, опубликовал более ста пятидесяти статей и монографий в области кардиологии и гематологии. В 1970-е годы известный диссидент.

Отказывался писать мемуары и практически не давал интервью. Сын - Илья Иосифович (1965 г.р.)