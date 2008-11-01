В Винницкой области в щебенном карьере погиб подросток

Около 16.00 31 октября в городе Гнивань Тывровского района Винницкой области, на территории щебенного карьера, двое братьев 1995 и 1997 гг. рождения играли на щебне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, во время загрузки материала в железнодорожные вагоны один из них попал в элеватор и был присыпан щебнем, в результате чего погиб. В 22:30 тела подросток был найден и извлечен. Правоохранительными органами проводится расследование.