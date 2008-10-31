Хеллоуин в Верховной Раде (фото)
20:53, 31 октября 2008Разное
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Здесь, в принципе всегда хеллоуин
Народные депутаты Украины из фракции Партии регионов Александр СТОЯН и Владислав ЛУКЬЯНОВ в перерыве для согласования поправок к антикризисному законопроекту поставили на стол президиума Верховной Рады вырезанную из тыквы голову с горящей свечой.
«Я вам скажу, что нам, в принципе, в нашем помещении хеллоуин не нужен, - отреагировал Арсений ЯЦЕНЮК. - Он у нас каждый Божий день. Как только заседание – у нас хеллоуин».
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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