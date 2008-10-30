Киевсовет "прикрутил гайки" маршруткам

Киевский городской совет запретил высадку и посадку пассажиров маршрутных такси вне остановок общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в условиях организации и проведения конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в Киеве, которые принял сегодня Киевсовет на своем заседании.

Так, в документе отмечается, что перевозчики различных форм собственности, которые работают в городской маршрутной сети, обязаны “на автобусных маршрутах, которые работают в режиме маршрутного такси, осуществлять высадку/посадку пассажиров по требованию пассажиров только на остановках общественного транспорта, которые определены Заказчиком перевозок (ГУ транспорта – УНИАН), согласно установленным дорожным знакам и специальной дорожной разметке, определяющей допустимое количество транспортных средств, которые могут находиться в пределах остановки в ожидании посадки/высадки пассажиров и обустроены в соответствии с требованиями”.

Водителям транспортных средств, которые работают на общественных перевозках в столице, депутаты запретили: разговаривать во время движения с пассажирами; разговаривать по сотовому телефону; курить, принимать пищу и напитки; выдавать билеты пассажирам и рассчитываться.

В соответствии с утвержденными условиями, транспортные средства, которые претендент планирует привлечь к перевозке в Киеве, должны иметь не меньше 21 места для сидения, количество дверей входа/выхода – не меньше двух и оборудованы устройствами автоматического открытия с экологическими нормами двигателей, не ниже “Евро-2”. Водители, которые привлекаются к перевозке пассажиров, должны иметь водительское удостоверение с открытой категорией “Д” и быть застрахованы в соответствии с действующим законодательством.

В центральной части города перевозки должны осуществляться автобусами большой и сверхбольшой вместимости, которые работают в обычном режиме движения, изготовленными по новейшим технологиям, с низким уровнем пола, приспособленными для перевозки инвалидов в колясках, а также оборудованными двигателями не ниже уровня “Евро-2”.