Украинец победил на соревнованиях по медленному курению трубки
“Кубок Балтии” проходит по строгим стандартам
Украинец Дмитрий ПОТИЙ занял первое место на ежегодных соревнованиях по медленному курению трубки “Кубок Балтии”, которые состоялись в г. Познань (Польша). Он признан лидером, поскольку он выкурил трубку за максимальное количество времени – час и пятьдесят три минуты.
Кроме победителя, Украину на кубке представляли еще трое участников: Валерий РЫЖЕНКО, Кирилл ГОРОХОВСКИЙ и Дмитрий НАЗАРЕНКО, сообщил корреспонденту УНИАН В.РЫЖЕНКО, который занял третье место.
На второй ступеньке - представительница Польши Данута ПУТЕЛЬ.
Всего в соревнованиях принимали участие 82 человека.
По словам В.РЫЖЕНКО, все представители от Украины являются членами “Киевского клуба любителей трубки”, организованного в 2003 году. В.РЫЖЕНКО уточнил, что пока мировой рекорд по медленному курению трубки принадлежит итальянцу - она не гасла у него на протяжении трех часов и 18 минут. Украинцы надеются, что когда-нибудь смогут побить и этот рекорд.
По словам В.РЫЖЕНКО, “Кубок Балтии” проходил в соответствии со стандартами и требованиями международной курительной организации СIPC. Каждому участнику выдавали одинаковые трубки с одинаковым количеством табака, по две спички, чистый лист бумаги и тампер – устройство, которым утрамбовывают табак. На подготовку трубки отводили пять минут, на раскуривание - одну.
В.РЫЖЕНКО отметил, что курение трубки в Украине – “давняя традиция, очень распространенная среди казачества, но в настоящее время она призабыта. Почему-то, когда по улице идет человек с трубкой, ее считают чудаковатым”.
Соревнования проходили 2 сентября, уточнил В.РЫЖЕНКО.