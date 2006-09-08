Украинец победил на соревнованиях по медленному курению трубки

Украинец Дмитрий ПОТИЙ занял первое место на ежегодных соревнованиях по медленному курению трубки “Кубок Балтии”, которые состоялись в г. Познань (Польша). Он признан лидером, поскольку он выкурил трубку за максимальное количество времени – час и пятьдесят три минуты.

Кроме победителя, Украину на кубке представляли еще трое участников: Валерий РЫЖЕНКО, Кирилл ГОРОХОВСКИЙ и Дмитрий НАЗАРЕНКО, сообщил корреспонденту УНИАН В.РЫЖЕНКО, который занял третье место.

На второй ступеньке - представительница Польши Данута ПУТЕЛЬ.

Всего в соревнованиях принимали участие 82 человека.

По словам В.РЫЖЕНКО, все представители от Украины являются членами “Киевского клуба любителей трубки”, организованного в 2003 году. В.РЫЖЕНКО уточнил, что пока мировой рекорд по медленному курению трубки принадлежит итальянцу - она не гасла у него на протяжении трех часов и 18 минут. Украинцы надеются, что когда-нибудь смогут побить и этот рекорд.

По словам В.РЫЖЕНКО, “Кубок Балтии” проходил в соответствии со стандартами и требованиями международной курительной организации СIPC. Каждому участнику выдавали одинаковые трубки с одинаковым количеством табака, по две спички, чистый лист бумаги и тампер – устройство, которым утрамбовывают табак. На подготовку трубки отводили пять минут, на раскуривание - одну.

В.РЫЖЕНКО отметил, что курение трубки в Украине – “давняя традиция, очень распространенная среди казачества, но в настоящее время она призабыта. Почему-то, когда по улице идет человек с трубкой, ее считают чудаковатым”.

Соревнования проходили 2 сентября, уточнил В.РЫЖЕНКО.