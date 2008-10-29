Винский: единый проездной билет необходим независимо от кризиса

Министерство транспорта и связи Украины планирует до конца года получить пилотный вариант единого проездного билета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«На данный момент над проектом работает специальная группа. Единый проездной билет необходимо делать в Украине независимо от кризиса. В этом мы отстали от других стран на 15-20 лет. Сейчас над этим проектом работает специальная группа. Это непростой процесс, но мы рассчитываем получить определенный промежуточный результат уже до конца этого месяца. А к концу года, возможно, будет определен пилотный проект работы этой системы. Мы уже создали практически новое предприятие, сейчас работаем с «Укрзализныцей», авиацией, автомобилистами в этом направлении», – сказал министр.

Напомним, Министерство транспорта и связи разрабатывает концепцию и поэтапный план внедрения системы “Единый билет”, а также ведомство определилось с проектом Web-Interface основного портала.

Как отмечают в ведомстве, внедрение этой системы, которая апробирована и действует в Европе, является инициативой И.ВИНСКОГО. В частности, система оптимизирует финансовые расчеты и облегчит управление транспортными потоками. При этом пассажиры получат возможность через Интернет заказывать билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр можно будет добраться автобусом, далее — поездом в город, а из города за границу — самолетом по одному сквозному билету, который можно будет приобрести в одном месте: туда и обратно. Продажу билетов планируют организовать через почтовые отделения, оплата предусмотрена разными способами.

Кроме того, система “Единый билет” также предоставит возможность пассажиру оставить заявку на билет, если мест нет, с обязательством выкупить билет при появлении мест, оперативно получать информацию относительно изменений в расписании или изменений маршрутов, подавать пожелания и предложения.