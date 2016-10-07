В Институте Горшенина состоится презентация проекта, к которому привлечены рекордное количество волонтеров

Проект поддержали: Администрация Президента Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки, Волонтеры ООН и ряд других партнеров.

7 октября в 12:00 в помещении Института Горшенина, по адресу ул. Малая Житомирская, 18Б, состоится пресс-брифинг “Рекордное количество волонтеров приедет в Украину, чтобы научить школьников английскому”. На мероприятии будет анонсировано начало конкурсного набора школ и иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях GoCamp, которые летом 2017 пройдут в населенных пунктах по всей Украине.

GoCamp - это новый, инновационный формат лагеря с углубленным изучением английского языка. В течение трех недель лагеря дети смогут принять участие в реализации проектов и задач в рамках четырех направлений: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), гражданское образование, профориентация, спорт и здоровье.

Спикеры:

Лилия Гриневич , министр образования и науки Украины;

, министр образования и науки Украины; Мустафа Найем , основатель ГО Global Office, народный депутат Украины;

, основатель ГО Global Office, народный депутат Украины; Оксана Нечипоренко, директор Global Office.

Модератор: Соня Кошкина.

В 2016 году участие в пилотном проекте GoCamp приняли 9000 детей из 126 школ со всей Украины. 80% лагерей проходили в городках и селах и только 20% - в областных центрах. Со школьниками работали волонтеры, которые за свой счет прилетели в Украину из 38 стран мира, среди которых США, Великобритания, Канада, Германия, Швейцария, Мексика, Испания, Бразилия, Австралия, Китай, Индия, Сингапур и другие.

В 2017 году организаторы ожидают приезда 1000 волонтеров и участия в лагерях 100 000 украинских школьников. Волонтеры, привлеченные к проектам, будут представлять разные страны и национальности и станут культурными послами в Украине. В свою очередь украинцы получат уникальную возможность открыть Украину миру. Именно поэтому обязательным условием участия школ в проекте является обеспечение волонтеров проживанием в семьях (host families).

Всего организаторы планируют реализовать три проекта: GoCamp - пришкольные языковые лагеря по всей стране; AfterSchool GoCamp - внеклассные языковые программы в Киеве и Киевской области; GoCamp East - выездные языковые программы для детей из Донецкой и Луганской областей.

В лагерях GoCamp изучение языка – это не цель, а средство, с помощью которого дети находятся в многокультурной среде, будут учиться работать в команде, критически мыслить и быть толерантными к другим. В то же время учителей будут привлекать к разработке междисциплинарных программ, которые приближают обучение к реальной жизни. Цель GoCamp - воспитать новое поколение всесторонне развитой и образованной молодежи, которая готова к жизни в 21-м веке, свободно владеет иностранными языками и открыта к другим культурам и опытов.

GoCamp лагеря инициировали GoGlobal совместно с Министерством образования и науки в Украине в рамках Года английского языка в Украине. Поддержали проект Администрация Президента Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки, Волонтеры ООН и ряд других партнеров.

Регистрация по ссылке: http://qps.ru/SpuEo

За дополнительной информацией: Татьяна Кириленко– 050 97 93 596.

Global Office – общественная организация, которая призвана способствовать информационной, политической, экономической, культурной и социальной интеграции Украины в мировое пространство, а также внутренней интеграции. ГО имеет два направления деятельности: 1. GoGlobal, целью которого является популяризация изучения иностранных языков и волонтерского движения в Украине, содействия межкультурному диалогу и общественной дипломатии 2. GoEast, целью которого является информационная, инфраструктурная и политическая интеграция прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей в общеукраинское пространство.