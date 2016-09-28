ТМ "Нульовка" принадлежит "Першій приватній броварні" – Carlsberg Украина не смог выиграть суд у украинского пивовара





ООО ТПК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» по результатам рассмотрения спора рядом отечественных судебных инстанций сохранило за собой права интеллектуальной собственности на торговую марку “Нульовка”, которые закреплены Свидетельством Украины № 47678. Это подтверждается Постановлением Высшего Хозяйственного суда Украина от 13.09.2016 г. по делу № 910/10398/15. Сейчас дело возвращено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Напомним, что уже почти два года ПАО «Карлсберг Украина» пытается отсудить у ООО ТПК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» ТМ “Нульовка”, которая является собственностью ППБ с 2003 года. Международная компания неоднократно заявляла, что сама хочет начать производство продукции под таким брендом в Украине, поэтому и подала иск в суд. Суды первой и апелляционной инстанции первого круга рассмотрения дела прошли в пользу сегодняшнего владельца ТМ, после чего Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение. Суды первой и апелляционной инстанции второго круга рассмотрения прошли в пользу истца, однако 13 сентября Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение через неисследованность судами предыдущих инстанций ряда обстоятельств спора.

Итак, окончательного решение в данном споре о досрочном прекращении прав на ТМ «Нульовка» до сих пор нет, исковое заявление ПАО «Карлсберг Украина» сегодня не удовлетворено, что означает, что ООО ТПК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» продолжает сохранять за собой все права интеллектуальной собственности на торговую марку “Нульовка” в части всех товаров 32-го и 33-го класса по Международной классификации товаров и услуг.