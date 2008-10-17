Что будет с Украиной после кризиса

События последних дней показали, что глобальные изменения охватывают всю мировую экономику. Теперь уже можно сказать точно, что экономическая модель конца 20 века уходит в историю и на ее смену идет новая экономическая модель 21 века, которая во многом не будет похожа на предыдущую.

Прогноз дело не благодарное, а по сему можно только с определенной точностью предвидеть те изменения, которые претерпит мировая экономика. Но уже сейчас понятно, что к большой радости кейсианцев мировая экономика все больше трансформируется до модели государственного капитализма. Национализация банков, которая сейчас проходит во всем мире, – это только начало больших преобразований мировой экономики, когда роль государства в экономике будет только увеличиваться. Не исключено, что национализации подвергнутся и крупнейшие производственные компании мира. В ближайшее время мы будет наблюдать процесс вытеснения с рынка транснациональных частных компаний и замену их позиций государственными или окологосударственными компаниями.

Планирование, государственное регулирование, управление государственных компаний станет одними из главных черт новой экономической модели. Теперь уже мировая экономика будет во многом зависеть и регулироваться межгосударственными соглашениями. Но вытеснения из мировой экономики транснациональных компаний не означает уменьшения конкуренции, наоборот, теперь конкуренция будет носить более жесткий характер. Наряду с усилением общемировых межгосударственных объединений, усилятся и региональные экономические и политические союзы. Как противовес Соединенным Штатам повысят свою роль региональные союзы, например, союз латиноамериканских стран, сообщество панарабских государств, а в перспективе и союзы африканских стран. Все это приведет к усилению протекционистской политики большинства стран мира. Защита своих или региональных экономических интересов будет главной причиной многих экономических конфликтов и сражений.

В этих условиях существенно возрастет роль международных финансовых институтов типа МВФ, МБ, ЕБРР и не исключено появление новых межгосударственных финансовых институтов. При этом роль США в них будет несколько потеснена. В любом случае Китай и, возможно, конгломерат арабских стран усилят свое влияние в межгосударственных финансовых институтах.

Доллар США останется основной международной валютой. Но при этом Америке придется свою эмиссионную политику согласовывать с требованиями других стран мира. Не исключено, что на межгосударственном уровне будет закреплена процедура влияния других стран мира на эмиссию долларов США. Не исключена попытка создания региональных валютных зон, типа зоны обращения китайского юаня. Но успех этих образований будет во многом зависеть от открытости этих региональных зон.

Все это приведет к тому, что в мировой экономике существенно уменьшатся риски во всех сферах деятельности. Доверие населения и бизнеса вернется не прежний уровень и даже усилится. Так как государственная собственность позволит нивелировать панические опасения большей части инвесторов. Государственные ценные бумаги, ценные бумаги государственных предприятий станут одним из главных и надежных инструментов инвестирования. Международный рынок государственных или окологосударственных ценных бумаг станет главным сегментом мирового фондового рынка. Защита государством финансового рынка приведет к существенному росту объемов инвестиций. Общие мировые объемы инвестиций увеличатся в несколько раз. Но при этом доходность инвестиционной деятельности существенно уменьшится. Аналогично уменьшится и рентабельность бизнеса. И, что наиболее важно, скорость обращения денег в мировой экономике существенно затормозится. Мир избавится от большей части спекулятивных операций, но взамен он лишится высокой доходности и маневренности денег. Это будет плата за уменьшение риска.

Следует не забывать, что стабилизация мировой финансовой системы за счет усиления роли государства – это прямой путь к рецессии. В ближайшие 3–5 лет проблема рецессии будет актуальна для большинства стран мира. Кроме этого, главной проблемой правительств многих развитых стран станет дефляция и рост дефицита бюджета. Безработица и снижение реального уровня доходов населения станет неразрешимой проблемой для большинства стран мира. В условиях государственного капитализма не одна страна мира не сможет так быстро развиваться, как это было в прежние годы. Повышение эффективности бизнеса за счет снижения затрат станет главной чертой бизнеса. Это в конечном итоге приведет к снижению потребности в энергетических ресурсах. Начнется эра затоваривания сырьевыми ресурсами. И, как ни странно, но именно кризис приведет к уменьшению спроса на энергоносители, и проблема цены на природный газ и нефть не будет стоять так остро. С учетом общей тенденции развития энергосберегающих технологий, уже после 2020 года будет проблема затоваривания природным газом, и спрос на нефть будет существенно уменьшен за счет альтернативных источников энергии.

Что же ждет Украину в новой мировой экономике?

Страны Восточной Европы существенно потеряют от новой мировой экономики. Польша, Чехия, Венгрия и страны Прибалтики будут вынуждены смириться с потерей их экономического потенциала и необходимостью подстраивается под требования государственных монополий других стран. Украина в этом случае не исключение – ее экономическая позиция во многом столь же уязвима, как и Польши и Турции. Поэтому не исключено, что может сформироваться действенный региональное сообщество стран Восточной Европы и Балтии, где будет место и Украине.

Сама модель государственного капитализма в Украине может быть одной из самых мягких. Национализация украинских банков и предприятий – это будет скорее исключение, чем планомерная акция украинского правительства. В Украине сильна власть бизнес-элит, для которых усиление государства в бизнесе крайне не выгодно. Да и финансовые возможности государственных структур в Украине крайне ограничены для существенной национализации предприятий.

В условиях мировой рецессии и усиления государственного протекционизма экспортный потенциал украинский экономику будет существенно потерян. В определенной степени удержать хотя бы часть мирового рынка сбыта украинской продукции можно будет за счет существенной девальвации гривни. Это позволит украинской экспортной продукции поиграть на демпинге цен. Но в условиях нарастания мирового протекционизма это существенно ситуации не улучшит. Это приведет к уменьшению объемов выпуска металлургической и химической продукции, закрытию ряда производственных предприятий и сворачиванию производства. И это исключительно положительная тенденция. Можно сколько угодно говорить, что существующие производственные мощности неэффективны и чрезмерно энергоемкие. Но только кризис может заставить реально прекратить производство на давно устаревшем оборудовании.

Потребность в таком большом количестве природного газа отпадет во всей мировой экономике. В конечном итоге это приведет к уменьшению объемов выпускаемой продукции, к улучшению ее качества, а самое главное – реально будет стимулировать внедрения новых технологий.

В Украине нет больших сырьевых ресурсов. Главным источником дохода в Украине являются трудовые ресурсы. И как тут не вспомнить «дедушку» Карла Маркса с его теорией улавливания прибавочного продукта? Увеличение безработицы за счет сворачивания бизнеса и частично за счет реэмиграции рабочей силы из-за рубежа, приведет к снижению реальной стоимости рабочей силы, и это создаст благоприятные условиях для развития бизнеса «по-украински». При этом политическая нестабильность может сослужить хорошую службу для трансформации украинского бизнеса. Нет никакой надежды, что в случае политической стабильности действия Верховной Рады и правительства были бы адекватны для преодоления текущих проблем экономики Украины. Выступления депутатов и отдельных министров показывают, что они совершенно не понимают механизмов работы украинских банков, денежного обращения, а о событиях на фондовом рынке они зачастую говорят несуразицы и рассказывают небылицы. Украинский бизнес имеет очень хороший опыт выживания в условиях экономических катаклизмов без помощи государственных структур.

Уже в 2009 году проблема роста безработицы будет заметна, это обеспечит существенное торможение уровня инфляции, что в свою очередь стабилизирует валютный рынок и снизит стоимость денег на рынке. В начале 2009 года стабилизируется ситуация на валютном рынке. Курс гривни к доллару хотя и может быть в пределах 5,1–5,4, но это уровень будет во многом прогнозируемый.

Начиная со второй половины 2009 года, может начаться снижение ставок по кредитам и возрождение полноценного рынка кредитования юридических лиц. Невысокие ставки по заемным средствам и удешевление стоимости рабочей силы позволят расти украинскому бизнесу за счет уменьшение объемов бизнеса и сокращения стоимости затрат. Экономия затрат, интенсивное освоение существующих бизнесов, запуск новых видов бизнеса и скупка подешевевших бизнесов, а также поиск путей выхода на мировой рынок сбыта станут главными задачами бизнеса на период до 2012 года.

Только в 2013 году можно ожидать существенного роста экономики Украины. На это время планируется и завершение общей трансформации мировой экономики, когда компании начнут работать ритмично, и бизнес будет носить более прогнозируемый характер. Это и создаст те условия, которые позволят украинским предприятиям войти в новую полосу экономического роста в новых условиях мировой экономики.

Александр Охрименко, к.э.н.