На шахте им. Засядько от сердечного приступа умер горняк
09:32, 17 октября 2008Разное
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Смерть наступила до прибытия врачей
В Донецке на арендном предприятии «Шахта им. Засядько» от сердечного приступа умер горняк.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в ночную смену (с 16 на 17 октября) при передвижении на ленточном конвейере произошел сердечный приступ с и. о. заместителя механика участка, приведший к летальному исходу.
Смерть горняка, 1965 г. р., наступила до прибытия реанимационно-противошоковой группы врачей, заключили в штабе.
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