На шахте им. Засядько от сердечного приступа умер горняк

В Донецке на арендном предприятии «Шахта им. Засядько» от сердечного приступа умер горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в ночную смену (с 16 на 17 октября) при передвижении на ленточном конвейере произошел сердечный приступ с и. о. заместителя механика участка, приведший к летальному исходу.

Смерть горняка, 1965 г. р., наступила до прибытия реанимационно-противошоковой группы врачей, заключили в штабе.