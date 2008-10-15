На управление мопедом будут введены водительские права

В Украине с 1 января 2010 года вводится водительское удостоверение на право управления мопедом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО, комментируя Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

«Мопеды с 1 января 2010 года будут подлежать обязательной государственной регистрации как транспортные средства. Человек обязан будет пройти обучение в автошколе, чтобы получить удостоверение водителя на управление транспортными средствами категории А1», - сказал С.ЛЕВЧЕНКО.

При этом, по его словам, на получение водительского удостоверения на право управления мопедами могут претендовать граждане в возрасте с 16 лет.