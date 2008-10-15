Бубка стал почетным гражданином Рио-де-Жанейро

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА стал почетным гражданином бразильского города Рио-де-Жанейро.

Как сообщили УНИАН в НОК, ранее олимпийский чемпион, многократный чемпион и 35-кратный рекордсмен мира С.БУБКА уже был удостоен звания почетного гражданина украинских городов Донецка и Луганска, а также Братиславы (Словакия), Падуи и Абано Терме (Италия).

Таким образом, местные органы власти отмечали выдающиеся спортивные достижения С.БУБКИ, его весомый вклад в развитие отечественного и мирового спорта, популяризацию олимпийского движения, говорится в сообщении.