Публичная консультация: "Что мешает гражданам быть избранными на свободных и честных выборах?"

В консультации примут участие представители парламентских фракций, которые привлечены к реформе избирательного законодательства.

Модератор – Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Вопросы, выносимые на обсуждение:

● Почему нужно изменить избирательные правила?

● Какая избирательная система нужна Украине на парламентских и местных выборах?

● Большие деньги в политике. Как изменить роль финансов в избирательном процессе?

● Как сбалансировать доступ к медиа для политических партий и кандидатов?

К участию в дискуссии также приглашены народные депутаты Украины, представители непарламентских партий, эксперты, политические консультанты и журналисты.

Это пятая публичное событие в рамках реализации полного цикла публичной политики «Равный доступ к политике», который инициировали ГО «Центр UA» и аналитический центр «Коллегиум Анны Ярославны» (КАЯ). Аккредитация СМИ перед началом мероприятия по удостоверениям прессы.

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