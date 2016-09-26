Публичная консультация: "Что мешает гражданам быть избранными на свободных и честных выборах?"
В консультации примут участие представители парламентских фракций, которые привлечены к реформе избирательного законодательства.
Модератор – Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua
Вопросы, выносимые на обсуждение:
● Почему нужно изменить избирательные правила?
● Какая избирательная система нужна Украине на парламентских и местных выборах?
● Большие деньги в политике. Как изменить роль финансов в избирательном процессе?
● Как сбалансировать доступ к медиа для политических партий и кандидатов?
К участию в дискуссии также приглашены народные депутаты Украины, представители непарламентских партий, эксперты, политические консультанты и журналисты.
Это пятая публичное событие в рамках реализации полного цикла публичной политики «Равный доступ к политике», который инициировали ГО «Центр UA» и аналитический центр «Коллегиум Анны Ярославны» (КАЯ). Аккредитация СМИ перед началом мероприятия по удостоверениям прессы.
Контакты для предложений и замечаний: Егор Поляков
poliakov.centreua@gmail.com, 093-465-29-91
Контакты для СМИ: Ярослава Прокопенко
yaroslava.prokopenko@gmail.com, 095-724-47-33