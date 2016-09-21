Референдум для внесения изменений в Конституцию Азербайджана на территории Украины

13:17, 21 сентября 2016
Разное
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Дорогие наши соотечественники,

Как вы знаете Президентом Азербайджанской Республики 26 июля 2016 года было подписано Распоряжение "о проведении всенародного референдума (референдум) с целью внесения изменений В Конституцию Азербайджанской Республики".

В связи с этим 26 сентября  будет проведено всенародное голосование (референдум).

С Постановлением центральной Избирательной Комиссии граждане Азербайджанской Республики  проживающие в Украине, с документом удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт)  могут голосовать в Посольстве Азербайджанской Республики В Украине  26 сентября текущего года с 8:00 до 19:00 на избирательном участке № 50 III Ясамальского избирательного округа № 17.

По адресу: Киев,  улица Глибочицкая 24

Уважаемые граждане Азербайджанской Республики проживающие в Украине, приглашаем вас принять активное участие во всенародном голосовании.

Посольство Азербайджанской Республики в Украине

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