Референдум для внесения изменений в Конституцию Азербайджана на территории Украины

Дорогие наши соотечественники,

Как вы знаете Президентом Азербайджанской Республики 26 июля 2016 года было подписано Распоряжение "о проведении всенародного референдума (референдум) с целью внесения изменений В Конституцию Азербайджанской Республики".

В связи с этим 26 сентября будет проведено всенародное голосование (референдум).

С Постановлением центральной Избирательной Комиссии граждане Азербайджанской Республики проживающие в Украине, с документом удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт) могут голосовать в Посольстве Азербайджанской Республики В Украине 26 сентября текущего года с 8:00 до 19:00 на избирательном участке № 50 III Ясамальского избирательного округа № 17.

По адресу: Киев, улица Глибочицкая 24

Уважаемые граждане Азербайджанской Республики проживающие в Украине, приглашаем вас принять активное участие во всенародном голосовании.

Посольство Азербайджанской Республики в Украине