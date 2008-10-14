Румыния вернула Украине музейные экспонаты декоративно-прикладного искусства, вывезенные из Ивано-Франковска в 1991 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковском краеведческом музее сообщил на пресс-конференции начальник Управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир ФЕДОРАК.

По его словам, в апреле 1991 года из фондов Ивано-Франковского краеведческого музея была сформирована выставка произведений декоративно-прикладного искусства в количестве 223 экспоната, которую отправили в этнографический музей Бая-Маре (Румыния) для экспонирования.

Такое культурное мероприятие проводилось тогдашним руководством области в рамках дружбы и сотрудничества между Ивано-Франковской областью и Марамурешским уездом Румынии. С 2005 года выставка находилась в историческом музее города Сата-Маре.

С 1991 года 184 уникальных изделий из керамики и 39 - ткачества, изготовленных умельцами Прикарпатья в прошлом веке, так и не вернулись в Ивано-Франковск. 17 лет румыны любовались творениями украинских мастеров. Законные владельцы экспонатов три года подряд активно пытались вернуть их на Родину.

В.ФЕДОРАК сообщил, что 10 октября 2008 года после длительных переговоров румынская сторона передала экспозицию Украине, и она уже привезена в Ивано-Франковск. В настоящее время выставка проходит процесс растаможивания.

Он отметил, что экспонаты выставки «хорошо сохранены» и пообещал, что выставят их для осмотра в музее.

На вопрос журналистов о причинах длительного возвращения выставки в Украину, В.ФЕДОРАК ответил, что это связано с действующим румынским законодательством, которое предусматривает норму: если выставка находится на территории страны больше 10 лет, то она становится собственностью государства. По его словам, лишь добрая воля румынской стороны позволила вернуть ее в Украину. Экспонаты выставки принадлежат государственной части Музейного фонда Украины.