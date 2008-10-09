Жители Вены открыли первый в Европе памятник Че Геваре

Торжественная церемония открытия первого в Европе памятника команданте кубинской революции Эрнесто Че Геваре состоялась в столице Австрии, передает корреспондент РИА Новости.

Деньги на памятник с 2007 года собирал специальный комитет, созданный при австро-кубинском обществе дружбы. 70-сантиметровый бронзовый бюст стоимостью 28 тысяч евро создала австрийская художница Герда Фассель.

Открытие памятника в Вене приурочено к 80-летию со дня рождения Че.