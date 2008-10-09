Жители Вены открыли первый в Европе памятник Че Геваре
23:03, 09 октября 2008Разное
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Открытие приурочено к 80-летию
Торжественная церемония открытия первого в Европе памятника команданте кубинской революции Эрнесто Че Геваре состоялась в столице Австрии, передает корреспондент РИА Новости.
Деньги на памятник с 2007 года собирал специальный комитет, созданный при австро-кубинском обществе дружбы. 70-сантиметровый бронзовый бюст стоимостью 28 тысяч евро создала австрийская художница Герда Фассель.
Открытие памятника в Вене приурочено к 80-летию со дня рождения Че.
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