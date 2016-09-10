Одесская мэрия, "Sport Life" и "Сити-Групп" подписали судьбоносный Меморандум

Одесса делает заявку не только на авторитет культурной и туристической столицы Украины, но и на лидера в утверждении здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, прежде всего – среди детей и молодежи. Поэтому в нынешнем году празднование Дня физкультуры и спорта в городе у Черного моря ознаменовалось рождением первой в стране «Детской фитнес Академии» (ДФА) американского формата на базе фитнес-клуба Sport Life и заключением трехстороннего Меморандума, направленного на объединение усилий для ее полноценного функционирования.

​Открытие ДФА Sport Life демонстрирует прекрасный пример сотрудничества и объединения сил городских властей и бизнес-структур. Как отметил подписант меморандума городской Голова Геннадий Труханов, район, в котором будет функционировать новая ДФА (Котовский), уже подарил Одессе самое большое количество ярких спортивных имен, а отныне получает возможность приумножить успехи. Ведь ДФА Sport Life - самый современный спорткомплекс для детей, благодаря которому Одесса становится столицей водных видов спорта среди детей.

​Директор по маркетингу группы компаний «Сити Групп» Елена Орлова в создании на их базе ДФА (а ТРЦ «Сити-Центр» стал основной площадкой для нынешнего спортивного праздника) видит наглядный пример сотрудничества представителей власти и бизнеса, сочетания полезного и развлекательного. «Приятно сознавать, что с открытием такого замечательного заведения наш ТРЦ станет территорией, где можно не только совершать покупки, но и заниматься спортом, отдыхать всей семьей», - подчеркнула Е. Орлова.

​Подписанный трехсторонний Меморандум отражает все более заметную тенденцию, когда корпоративная этика становится одной из основополагающих черт социально ответственного бизнеса, а этические вопросы его ведения приобретают все большую актуальность. Опасность отмечаемого возрастания алкоголизма, наркомании можно преодолеть только внедрением европейских трендов здорового образа жизни и популяризацией культуры спорта. И особенно настойчиво необходимо прививать здоровый образ жизни подрастающему поколению. Поэтому в каждом из 47 клубов Sport Life, действующих во всех городах-миллионниках страны, есть специализированная детская школа «Спорт Лайфик», где тысячи маленьких горожан не только оздоравливаются и приобщаются к спорту, но и весело проводят время. ДФА Sport Life – первая в Украине высшая школа спорта американского формата FitnessChampion of Kids для детей в возрасте от 2-х до 13 лет. Как рассказал основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов, тут дети также смогут посещать занятия по художественной гимнастике, аэробике, единоборствам, гимнастике для самых маленьких, танцевальные классы, а также развивающие уроки, творческие студии, играть в подвижные игры. Каждый месяц на базе ДФА будут проходить различные соревнования и эстафеты, а во время каникул планируется создание фитнес-лагеря. Так же Господин Екимов поделился планами на будущее и сообщил, что проекты, подобные одесской ДФА, планируется запустить и в других городах Украины, а сеть клубов Sport Life будет увеличена до 65-ти по всей территории страны

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