Выпущен путеводитель по Библии для журналистов

Британское межконфессиональное Библейское общество выпустила в свет "Путеводитель по Библии" для журналистов, сообщило экуменическое агентство ENI.

По замыслу издателей, написанная простым языком книга поможет журналистам прессы, радио, телевидения и Интернета быстрее сориентироваться в библейском мире и избежать типичных ошибок, совершаемых их коллегами при использовании библейских образов в текстах.

Путеводитель знакомит репортеров и всех интересующихся с библейскими героями от Авраама до апостолов и с библейскими событиями от сотворения мира до Страшного суда.

Автор книги - сотрудник Британского межконфессионального Библейского общества Дэвид Ашфорд выразил надежду, что его труд поможет журналистам быстро понять библейский контекст некоторых широко обсуждаемых современных проблем, "будь то креационизм или сионизм".

В сентябре книга о Библии, в краткой форме содержащий необходимые католику знания о Священном Писании, вышла в свет в Ватикане.