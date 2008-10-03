Тимошенко в Москве (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр России Владимир Путин в Москве 2 октября договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» без посредников.

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции с российским коллегой.

Такой вариант отношений, по словам Тимошенко, определен подписанным в этот день ею и Путиным Межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере.

«Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины».

В ходе встречи президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко обсуждались достигнутые договоренности в области экономического сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере. Также обсуждалась текущая политическая ситуация на Украине и подходы к формированию Европейской системы безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Сама Юлия Тимошенко говорит, что с Президентом России обсуждались вопросы преимущественно экономического характера. "Все встречи, которые у меня были в России, на 90% были посвящены решению проблемы обеспечения Украины природным газом", - подчеркнула она.

Фото Александра Прокопенко и Романа Цимбалюка / УНИАН