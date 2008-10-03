Тимошенко в Москве (фоторепортаж)

18:20, 03 октября 2008
Разное
2564

Все встречи на 90% посвящены газу

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр России Владимир Путин в Москве 2 октября договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» без посредников.

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции с российским коллегой.

Такой вариант отношений, по словам Тимошенко, определен подписанным в этот день ею и Путиным Межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере.

«Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины».

Переговоры один-на-один

Переговоры с расширенном составе

Путина беспокоит состояние газотранспортной системы Украины

Тимошенко: ГТС Украины работает с высокой степенью гарантии

Тимошенко с Путиным нашли форму: транзит дорожает, газ дешевеет

На церемонии подписания Меморандума присутствуют Посол Украины в России Константин Грищенко, министр промышленной политики Владимир Новицкий, министр топлива и энергетики Юрий Продан

Подписание

Подписание

В ходе встречи президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко обсуждались достигнутые договоренности в области экономического сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере. Также обсуждалась текущая политическая ситуация на Украине и подходы к формированию Европейской системы безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Сама Юлия Тимошенко говорит, что с Президентом России обсуждались вопросы преимущественно экономического характера. "Все встречи, которые у меня были в России, на 90% были посвящены решению проблемы обеспечения Украины природным газом", - подчеркнула она.

Встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым

Встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым

Встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым

Фото Александра Прокопенко и Романа Цимбалюка / УНИАН

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter