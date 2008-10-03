Сомалийские пираты говорят, что "операция коммандос" не пройдет

Удерживающие в своих руках судно Faina сомалийские пираты заявили, что не отпустят его до тех пор, пока не получат выкуп в размере 20 млн. долл., передает ИТАР-ТАСС.

Согласно поступающим сообщениям, один из их главарей в то же время сказал, что все попытки освободить судно и экипаж в стиле "операции коммандос" обречены на провал, поскольку они готовы дать отпор. "Любой, кто попытается напасть на нас или предать нас, столкнется с печальными последствиями", - заявил он 2 октября.

По его словам, сумма выкупа не будет снижена. Одновременно он дистанцировался от действий исламских повстанцев в Сомали, ведущих вооруженную борьбу против переходного правительства. Накануне один из лидеров исламистов заявил, что находящееся на борту судна вооружение способствовало бы их борьбе против сомалийских властей, если они смогут его получить.

Представитель пиратов отметил, что они не имеют ничего общего с сомалийскими повстанцами и их действия продиктованы исключительно намерением получить крупный выкуп. "Нам нужны только деньги", - сказал он, подчеркнув, что сразу же после их получения судно и его экипаж будут отпущены на свободу.

В этом году сомалийскими пиратами были захвачены около 30 судов, за освобождение которых они получили в качестве выкупа почти 30 млн. долл. Имеются сведения, что часть денег направляется на финансирование действующих в Сомали вооруженных группировок.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно Faina, в составе экипажа которого, в частности, 17 граждан Украины. На борту судна 33 проданных Украиной Кении танков и другое вооружение.

Судно окружено боевыми кораблями ВМС США, с захватчиками идут переговоры.

Пираты неоднократно меняли сумму выкупа - первоначально она составляла 20 млн. долл., затем была повышена до 30 млн. долл., потом опять снижена до 20 млн. долл.

2 октября представитель лондонской аналитической группы "Чатэм хаус" Роджер МИДДЛТОН заявил, пираты используют получаемые выкупы для закупки оружия, которое затем используется исламистами для ведения боевых действий против правительства Сомали.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают неприемлемым военный силовой сценарий освобождения заложников на захваченном пиратами судне Faina.