Является ли "Пепси" контрацептивом и чьи блохи прыгают выше

В Гарвардском университете состоялась 18-я церемония вручения Антинобелевской премии, которая также называется Гнобелевская или Шнобелевская. Премия присваивается за самые сомнительные научные достижения.

Главным таким достижением стали исследования Деборы Андерсон из лаборатории по контролю рождаемости Медицинской школы Гарварда. Она получила Анитнобелевскую премию по химии за попытку доказать, что напитки "Кока-кола" и "Пепси" могут использоваться в качестве средства контрацепции.

Стоить отметить, что еще одна Антинобелевская премия по химии досталась тайваньским исследователям, которые провели похожие эксперименты и выяснили, что ни "Кока-кола", ни "Пепси" спермицидными свойствами не обладают.

Награду в области питания получили двое ученых из Италии и Великобритании, которые пытались доказать, что еда тем вкуснее, чем приятнее звуки, издаваемые при ее поглощении. Для этого при помощи электроники Максимилиано Зампини и Чарльз Спенс модифицировали звук хруста картофельных чипсов, чтобы создать у грызущего их человека ощущение большей "свежести и хрусткости", чем есть на самом деле, передает Associated Press.

Премия в области биологии досталась троим ученым из Франции, которые выяснили, что блохи, живущие на собаках, прыгают выше тех, что обитают на кошках.

Антинобелевкую премию мира получила Швейцарская федеральная комиссия по этике в биологии, которая выразила мнение, что "растения обладают достоинством". Согласно выводу комиссии, причинение вреда растениям является "морально недопустимым".

Премия в области медицины была присуждена Дэну Эрайели из университета Северной Каролины. Ученый продемонстрировал, что более дорогое лекарство действует более эффективно, чем дешевое. Он выдал двум группам добровольцев одинаковые плацебо (вещество, используемое в качестве лекарственного средства, положительный лечебный эффект которого связан с подсознательным психологическим ожиданием пациента) в виде болеутоляющих средств. Первой группе ученый сообщил, что дает им лекарство по цене 2,5 долл. за таблетку, а второй - по 0,1 долл. При этом добровольцы, принявшие более дорогостоящее лекарство, менее болезненно реагировали на пропускаемые через них небольшие разряды тока. По мнению ученого, это доказывает, что цена влияет на ожидания пациентов - чем дороже лекарство, тем большего эффекта от него ждут.

Антинобелевская премия была учреждена журналом "Анналы невероятных исследований" в 1991г., но благодаря абсурдности материалов она вскоре приобрела популярность и среди людей, далеких от науки. Выступление кандидатов должно длиться не более минуты. Если регламент не соблюдается, на сцену выходит девочка, которая говорит: "Пожалуйста, прекратите, мне скучно". Лауреатам премии достается медаль из фольги или пластиковые клацающие челюсти.

РБК