ГАИ снова выходит на "большую охоту"

Подразделения Госавтоинспекции МВД Украины через несколько недель опять начнут широкомасштабную оперативно-профилактическую отработку автодорог государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на совещании с подчиненными в Ужгороде.

«Во второй половине в этом месяце (имеется в виду октября - УНИАН) мы опять повторим отработку», - сказал министр, отметив, что к указанному мероприятию, как и зимой этого года, будут привлекаться сотрудники ГАИ путем ротации из региона в регион.

Как сообщал УНИАН, с целью стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства подразделениями ГАИ с 10 января по 10 февраля текущего года уже проводилась оперативно-профилактическая отработка.

За время этой спецоперации было выявлено, в частности, почти 40 тыс. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также сотрудниками ГАИ было вынесено 34 тыс. 569 постановлений о лишении нарушителей ПДД права управления транспортными средствами.