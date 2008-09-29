В Прикарпатье сгорела церковь 1846 года

28 сентября в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, в деревянном здании Украинской греко-католической церкви Святого Иоанна Крестителя, возведенной в 1846 году и являющейся достопримечательностью архитектуры, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил храм полностью. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.