В Прикарпатье сгорела церковь 1846 года
10:32, 29 сентября 2008Разное
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Огонь уничтожил храм полностью
28 сентября в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, в деревянном здании Украинской греко-католической церкви Святого Иоанна Крестителя, возведенной в 1846 году и являющейся достопримечательностью архитектуры, возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил храм полностью. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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