Украинский авторынок снижает продажи

Несмотря на снижение цен на автомобили, на украинском авторынке падают продажи, рассказывает журнал "Автоцентр".

Главная причина - снижение банками объемов кредитования на авто. За август банки выдали 267 млн. евро кредитов, что на 60 млн. меньше, чем в зимние месяцы. Таким образом украинцы купили в августе пятьдесят две тысячи легковых автомобилей, это на 11,4% меньше, чем в июле. Дефицит кредитных ресурсов также повлиял на продажи бюджетных машин.

ICTV