Легендарный актер Пол Ньюман умер от рака (добавлены фото)

Легендарный американский актер Пол Ньюман скончался от ракового заболевания, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря фонда актера.

Актер умер в своем частном доме в возрасте 83 лет. Незадолго до смерти Ньюмана в прессе появились сообщения о резком ухудшении здоровья актера. Сам Ньюман заявлял семье, что намерен отказаться от курса химиотерапии в больнице и спокойно провести последние месяцы в окружении семьи и друзей.

Пол Леонард Ньюман родился в 1925 г. в Кливленде (штат Огайо) в семье совладельца магазина спортивных товаров и иммигрантки из Словакии. Участник Второй мировой войны, радист самолета-торпедоносца на Тихоокеанском фронте.

В середине 50-х годов, когда началась его кинокартера, Ньюмана часто сравнивали с Марлоном Брандо и Джеймсом Дином, позже среди его работ появились психологические драмы "Кошка на раскаленной крыше" (1958), "Долгое жаркое лето" (1958), "Сладкоголосая птица юности" (1962).

Актер активно снимался в разных жанрах: комедиях, детективах, вестернах, даже сыграл у Альфреда Хичкока в "Разорванном занавесе" (1966), исполнив роль психиатра.

В 1968 году Пол Ньюмен впервые выступил как режиссер, поставив получивший признание специалистов кино фильм "Рэйчел, Рэйчел" с участием своей второй жены актрисы Джоан Вудворд.

К славе актера вознесли два фильма, вошедшие в число классических - "Буч Кэссиди и Санденс Кид" (1969) и "Афера" (1973), в которых Пол Ньюмен снялся вместе с Робертом Рэдфордом.

В 70-80-е годы актер продолжал много сниматься, в том числе и у таких режиссеров, как Роберт Олтмен, Сидни Люмет, Сидни Поллак, Артур Пенн, Мартин Скорсезе.

За время своей карьеры Пол Ньюман сняться в 70 кинокартинах, 6 снял как режиссер и 10 как продюсер. Актер десять раз был номинирован на "Оскар", из них восемь раз в номинации "Лучшая мужская роль". Первую статуэтку Ньюман получил за роль в фильме "Цвет денег" в 1987 году. Ньюман являлся обладателем и двух почетных "Оскаров" за вклад в киноиндустрию.