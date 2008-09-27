Один из лучших фальсификаторов картин импрессионистов открыл выставку

Лондонская галерея Castle Fine Art открыла на втором этаже самого роскошного универмага британской столицы - Harrods - выставку картин Джона Майатта (John Myatt), одного из самых известных фальсификаторов живописи импрессионистов. В Harrods, как пишет Лента.ру со ссылкой на The Independent, можно купить вариацию Майатта на тему "Кувшинок" Клода Моне за 9950 фунтов стерлингов (примерно 18 тысяч долларов) или версию гогеновской "Девушки с фруктами" за 12 тысяч фунтов (21,6 тысячи долларов).

Майатт успешно продавал имитации полотен известных художников с 1987 по 1994 год. Несколько его подделок было продано через крупные аукционы. В конце концов, Майатта поймали и посадили в тюрьму, где он провел год. На какое-то время он зарекся браться за кисть, но потом все же вернулся к ней, и в последние годы его картины хорошо продаются.