В Киеве микроавтобус протаранил три авто: два человека погибли

В Киеве в результате столкновения микроавтобуса с тремя автомобилями погибли два и травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 25 сентября на Набережном шоссе столицы водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", двигаясь со стороны Пешеходного моста в направлении моста "Метро", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями: "Mazda-6", "Hyndai Sonata" и "Renault Sceniс", двигавшимися во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля "Hyndai" и пассажир автомобиля "Mercedes" от полученных телесных повреждений умерли в больнице. Водители автомобилей "Mercedes" и "Mazda", а также неустановленный пассажир одного из автомобилей (мужчина в возрасте приблизительно 25-30 лет), получили травмы.