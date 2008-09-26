В Киеве ограничат движение транспорта на некоторых улицах

В связи с ремонтом и строительством автодорог в Киеве с 26 сентября по 2 октября 2008 года будет ограничено движение транспорта на таких улицах: Московский проспект на участке от ул. О.Телиги до ул. Богатырской в направлении правого берега – с 20.00 до 7.00 частичное ограничение движения (на одну полосу), в дневное время ограничений не предусматривается; путепровод через железнодорожные пути на проспекте Палладина (возле станции «Новобилычи») – ограничение к оси (к середине дороги) с 8.00 до 17.00; Южный мост в направлении просп. Бажана – в ночное время 26, 27 и 28 сентября с 23.00 до 6.00 частичное ограничение (на одну полосу).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Кроме того, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на Московском проспекте движение троллейбусов маршрутов №№ 25, 27, 29, 30 и 31 на участке от улицы О.Телиги до проспекта Героев Сталинграда закрывается ежедневно с 22.00 26, 27 и 28 сентября 2008 года.

На указанный период движение троллейбусов организовано по следующим трассам:

маршрут № 27 – ДБК-3 – просп. Отрадный – ул. Вадима Гетьмана (Индустриальная) – ул. О.Телиги – ул. Ольжича;

маршрут № 30 – ул. Милославская – просп. Маяковского – просп. Ватутина – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. «Минская»;

маршрут № 31 – ул. Милославская – ул. Радунская – ул. Лискивская – ул. М.Цветаевой – просп. Маяковского – просп. Ватутина – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. «Минская».

Маршруты №№ 25, 29 – закрываются.

Вместе с тем будет увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 21, 101.