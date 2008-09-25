Украина ведет переговоры с Россией о возврате исторических ценностей

Украина ведет переговоры с Россией о возвращении украинских исторических ценностей, оказавшихся после распада Советского Союза в собраниях российских музеев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Национальном музее истории Украины.

“Не хочется забегать вперед, но мы уже сегодня ведем переговоры по всем направлениям и находим такие форматы, которые дают возможность и надежду Украине возвращать свои реликвии”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем премьер-министр отказалась уточнить, о каких исторических ценностях идет речь, объяснив это тем, что пока не достигнуты окончательные договоренности.

“Мне не хотелось бы говорить о процессе, а хотелось бы сказать о его результате. Но мы ведем многоплановую работу по возвращению украинских реликвий домой. И каждые переговоры всегда сопровождаются определенным пакетом предложений о возвращении наших реликвий”, - пояснила она.