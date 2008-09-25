Из луганской шахты из-за пожара эвакуируют более 500 горняков

В Луганской области на шахте им. Фрунзе (ГП «Ровенькиантрацит», пос. Ясеновский) из-за пожара на поверхностной электростанции эвакуируют 506 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе Государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по состоянию на 13.40 на предприятии продолжается эвакуация горняков, но их жизни ничего не угрожает.

Пожар потушен, продукты горения в шахту не поступают. Продолжаются работы по локализации пожара.