Все новые автомобили будут оборудовать дневным освещением

Еврокомиссия предлагает с 2011 года все новые автомобили оборудовать дневным освещением для улучшения безопасности движения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение было одобрено 24 сентября.

Предложение предусматривает оборудование автомобилей специальным дневным освещением, которое автоматически будет включаться при запуске мотора для улучшения видимости автомобиля для других водителей и пешеходов, и при этом потреблять немного энергии.

Предусматривается, что новые правила вступят в силу для новых легковых автомобилей с 7 февраля 2011 года, для автобусов и грузовиков – с августа 2011 года.