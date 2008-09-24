Около 30 млн. человек попробуют выиграть 130 млн. евро

Около 30 млн. европейцев попробуют выиграть 130 млн. евро в лотерее “Евромиллион”.

Как сообщает AFP, такие данные распространили организаторы лотереи.

По данным агентства, таким образом, в четвертый раз с момента учреждения европейской лотереи для 9 стран-членов ЕС продажи билетов достигнут такого высокого уровня.

Традиционно, каждую неделю в “Евромиллионе” берут участие около 15 млн. игроков.

Обычно неразыгранный джек-пот переходит на следующую неделю, однако, когда на протяжении 10 тиражей подряд джек-пот не разыгрывается, он в следующем, 11-м, тираже делится между билетами, которые имеют ближайшую к выигрышной комбинацию из 7 цифр.

В нынешнюю пятницу, 26 сентября, состоится именно такой 11-й тираж с суммой джек-пота в 130 млн. евро. В последних два таких розыгрыша – в феврале этого года и в сентябре 2007 года – джек-пот был распределен между десятками игроков.

В феврале 2007 года первый джек-пот полностью на сумму в 100 млн. евро выиграл игрок из Бельгии. Вероятность выигрыша оценивается как 1 к 76 млн. 275 тыс. 360.

А наибольший выигрыш в истории этой лотереи в 115 млн. евро достался ирландке в июле 2005 года.