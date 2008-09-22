Украинский рабочий погиб в Венеции
19:18, 22 сентября 2008Разное
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Еще двое получили тяжелые ранения
Сегодня в Италии на острове Мурано (Венеция) в результате обрушения здания пострадали трое украинских работников, от полученных травм один граждан Украины умер, еще двое с тяжелыми ранениями госпитализированы в местную больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Милане, на месте происшествия работают местные правоохранительные органы. Прокуратура Венеции ведет следствие.
В настоящее время консульское учреждение выясняет личные данные пострадавших и адреса их проживания в Украине.
Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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