Украинский рабочий погиб в Венеции

Сегодня в Италии на острове Мурано (Венеция) в результате обрушения здания пострадали трое украинских работников, от полученных травм один граждан Украины умер, еще двое с тяжелыми ранениями госпитализированы в местную больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Милане, на месте происшествия работают местные правоохранительные органы. Прокуратура Венеции ведет следствие.

В настоящее время консульское учреждение выясняет личные данные пострадавших и адреса их проживания в Украине.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.