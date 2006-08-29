О технологии подготовки российского пушечного мяса

Так получилось, что последние полгода я наматывала тысячи километров в маршрутках и автобусах междугородного сообщения по городам и весям России, а также граничащих с ней регионов Украины. А современный автобусный сервис предполагает от души потчевать пассажиров фильмами неплохого дивидишного качества.

В прошлые годы мне везло, поездки были редкими, но мне удалось посмотреть хоть и старые, но замечательные оскароносные фильмы – «Влюбленный Шекспир», «Игры Разума», «Матрицу».

Как-то я попала на русский сериал «Идиот» по Достоевскому, и надо отдать должное россиянам. Сами по себе подобные сериалы – это еще и пропаганда русского быта, российской истории, языка.

В этом году на американские и французские фильмы мне не повезло. Но один за другим любезные водители ставили фильмы о «величии» российской армии, о славных российских десантниках, идущих умирать в Чечню, чтобы, цитирую героя фильма, «не просрать страну». С экрана на меня смотрели российские спецназовцы, образованные плейбои, сыновья российских генералов, настоящие патриоты, которые ради великой родины отказывались от штабной работы, рвались вопреки всему в горячие точки, противостояли коррумпированным негодяям в погонах и, разумеется, побеждали всех своих врагов. В таких фильмах поэтизируется все, причины войны, скотские приказы начальства, когда людей отправляют на верную смерть, и сам момент смерти – «с родиной на устах».

Такие сюжеты в салонах автобусов повторялись с завидной регулярностью, что дало повод думать или о новой российской кинематографической моде, или о крупном заказе какого-нибудь министерства обороны или ФСБ. Раз подобных фильмов столь много, кто-то же их заказывает…

Наверное, с точки зрения российских властей, это правильно. Ну надо же как-то создавать идеологию, укреплять военный корпоративный дух, воспитывать и поддерживать угасающий дух величия громадной страны. Но я с невероятным облегчением думала о преимуществах быть гражданином страны европейской, а не такой вот, с претензией на великую. С облегчением, потому что у меня самой растет сын. А я совсем не исключаю, что от этого пропагандистского продукта у мальчишек из российских глубинок срывает крышу и они с восторгом отправляются защищать интересы родины, а, по сути – чужие бизнесы и чужие амбиции.

Раньше мне казалось, что в империи есть некое величие. А теперь я понимаю, что такое дутое величие – это такая же ложь и глупость, как новые фильмы про офицеров. Все это фуфло не стоит слезы ребенка, как писал Достоевский. Главная ценность для государства и общества – человеческая жизнь.

Признаюсь, что с облегчением восприняла, когда неожиданно на экране телевизора очередной маршрутки появились титры киностудии «Work Dreams Pictures»…

Оля Журавлева, г. Одесса