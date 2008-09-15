Бразилия планирует построить 50-60 АЭС

Бразилия в течение 50 лет планирует построить от 50 до 60 атомных электростанций (АЭС), заявил министр энергетики Бразилии Эдисон Лобао в интервью местным СМИ. "Ситуация в Боливии свидетельствует о том, что мы должны продолжать развивать свою ядерную программу", - отметил Э.Лобао и добавил, что строительство новых АЭС может начаться уже в апреле 2009 г., передает Associated Press.

Накануне боливийская газовая компания Transierra полностью прекратила поставки газа в Бразилию из-за взрыва на трубопроводе. По словам представителей компании, в настоящий момент ведутся ремонтные работы, однако до сих пор остается неясным, когда поставки возобновятся. 11 сентября на газопроводе в Боливии произошел взрыв. Как заявил глава боливийской государственной энергетической компании Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Сантос Рамирес, в организации взрыва обвиняются участники акций протеста, выступающие против политики президента страны Эво Моралеса. По словам С.Рамиреса, они увеличили давление в трубе до предельного уровня, что привело к взрыву.

Боливийская Transierra ежедневно поставляет в Бразилию 14 млн куб. м газа. Бразилия из Боливии получает половину своего газа - 30 млн куб. м в день.

В августе с.г. президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва объявило о намерении правительства страны построить 4 атомные электростанции, помимо приостановленной АЭС Angra 3. Сообщалось, что новые АЭС будут построены к 2014 г.: две АЭС будут возведены в северо-восточном районе Бразилии, еще две - в юго-восточном, где уже расположены три атомные электростанции Angra.