Украинец Андрей Котельник защитил титул чемпиона мира по боксу (фото)

Боксер Андрей Котельник защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Котельник (30-2, 13 нокаутов) во Львовском дворце спорта успешно провел первую защиту своего титула, одержав победу единогласным решением судей над японцем Норио Кимурой (32-6, 18 нокаутов), сообщает Zaxid.net. По завершении 12 раундов все судьи отдали победу Котельнику (118:110, 119:109, 119:109) .

В целом встреча проходила в невысоком темпе. В конце восьмого раунда Кимура пропустил левый боковой и от нокаута его спас лишь гонг. В девятом раунде Котельник продолжил разгром японского левши однако, активизировавшись лишь в конце раунда, он снова не смог развить успех досрочной победы.

Та же ситуация повторилась и в конце 12 раунда, когда несмотря на множество пропущенных ударов Котельника Кимура остался на ногах до финального гонга.

22 марта с.г. в столице Уэльса Кардифи Андрей Котельник победил Гевина Риза техническим нокаутом, получив звание чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг по версии WBA, напоминаетnewsru и отмечает, что в Украине впервые прошел поединок за звание чемпиона мира по профессиональному боксу по версии одной из ведущих мировых боксёрских организаций.

Фото AP, УНИАН