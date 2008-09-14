Во вторник на Майдане пройдет акция памяти Георгия Гонгадзе

Во вторник, 16 сентября, в 19.00 на Майдане Незалежности состоится акция памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской кампании “Пора”, в этом году, как и в 2005-м, 2006-м, 2007-м годах, организаторами акции являются рядовые граждане, поэтому на мероприятии традиционно не будет трибун и ораторов, персональных речей и списка организаторов, партийной или организационной символики.

Участники акции почтят память Г.Гонгадзе и всех погибших украинских журналистов зажжением свечей и восьмью минутами молчания – по числу лет, прошедших со времени исчезновения и жестокого убийства Г.Гонгадзе, чья жизнь стала символом борьбы за свободу слова и человеческое достоинство.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В июле этого года Верховный Суд Украины оставил без изменений приговор исполнителям убийства Г.Гонгадзе.

Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не найдены.