В Запорожской области Ford влетел в Mercedes: есть жертвы

В Запорожской области в результате столкновения двух легковых авто один человек погиб, семеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, возле села Привольное Мелитопольского района, на автодороге “Харьков-Симферополь”, водитель легкового автомобиля „Ford Sіerra” не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем „Mercedes E240”.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще семеро с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 168 автоаварий, в которых погибли 16 человек и 202 травмированы.