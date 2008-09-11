Во Львовской области в ДТП погиб фотокорреспондент ИТАР-ТАСС

Сегодня ночью на автотрассе Киев-Чоп в Стрыйском районе Львовской области во время ДТП погиб 25-летний фотокорреспондент информационного агентства ИТАР-ТАСС.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, трагедия произошла, когда автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился журналист, врезался в пассажирский автобус. Автомобиль работника СМИ двигался в направлении г. Сколе, а пассажирский автобус осуществлял поворот, фактически «подрезая» иномарку.

От полученных травм фотокорреспондент погиб на месте происшествия. Водитель и пассажиры автобуса, которые ехал из Сколе, не пострадали.

По предварительной версии следователей, причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

По данному факту проводится расследование, работает следственная оперативная группа.