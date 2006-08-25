Авиакомпания ”Пулково” выплатит семьям экипажа 15 млн. рублей

Авиапредприятие "Пулково" выплатит семьям членов экипажа разбившегося самолета Ту-154 компенсацию в сумме от 1,5 млн. руб. в зависимости от стажа работы и количества детей. Об этом сообщили в юридической службе "Пулково", передает РБК.

Эта сумма примерно равна величине 5 годовых окладов в среднем по предприятию.

Кроме того, будет выплачена страховка, которая, согласно ст.132 Воздушного кодекса, составляет 100 тыс. руб., а также единовременное пособие фонда социального страхования в размере 46 тыс. 900 руб.

Также каждой семье погибшего члена экипажа авиапредприятием будет выплачено по 9 тыс. руб., и еще по 6 тыс. руб. - тем родственникам жертв аварии, которые в настоящий момент работают на предприятии.

Сумма в размере 300 руб. будет ежемесячно выплачиваться на ребенка каждого из погибших в аварии под Донецком. Помимо указанных выплат, "Пулково" возьмет на себе все расходы по погребению погибших сотрудников.

Напомним, что 22 августа 2006 года в 45 км от Донецка потерпел аварию самолет Ту-154 авиапредприятия "Пулково", совершавший рейс "Анапа - Санкт-Петербург". На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все они погибли.